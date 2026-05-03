Estados Unidos vão guiar navios presos no Estreito de Ormuz, diz Trump

Na última sexta-feira (1º), Trump chegou a dizer que achava que haviam cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz. JIM WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (3) que o país irá guiar em segurança navios presos no Estreito de Ormuz. A ação começará nesta segunda-feira (4). As informações são do g1 .

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a esses países que guiaremos seus navios com segurança para fora dessas vias navegáveis ​​restritas, para que possam seguir com suas atividades livremente", escreveu em uma postagem nas redes sociais.

Trump disse que a ação será destinada a navios de países que não estão envolvidos na guerra no Oriente Médio, sem citar nenhuma nação especificamente. Na última sexta-feira (1º), o presidente chegou a dizer que achava que haviam cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz.

"Instruí meus representantes a informá-los de que faremos todos os esforços para retirar seus navios e tripulações do Estreito com segurança", indica outro trecho da nota.

Apelidada por Trump de "Projeto Liberdade", a operação tem, segundo ele, o objetivo de libertar pessoas, empresas e países que seriam "vítimas das circunstâncias" do bloqueio na passagem.

"Se, de alguma forma, esse processo humanitário for interferido, essa interferência, infelizmente, terá que ser combatida com firmeza", finalizou.

Negociações

Neste domingo (3), o Irã afirmou ter recebido uma resposta dos Estados Unidos à sua mais recente proposta de negociações de paz. Segundo a mídia estatal iraniana, o comunicado, enviado pelos EUA por meio do Paquistão, está em análise.

O Paquistão atua como mediador entre os dois países, que realizaram até agora uma única rodada de conversas em meio a um frágil cessar-fogo, estabelecido após quase 40 dias de guerra — iniciada em 28 de fevereiro.