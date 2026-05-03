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Estados Unidos vão guiar navios presos no Estreito de Ormuz, diz Trump

Segundo o presidente dos EUA, a ação começará nesta segunda-feira (4) e será destinada a países que não estão envolvidos no conflito com o Irã

Zero Hora

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