Estados Unidos realizam "ataques em autodefesa" contra alvos no sul do Irã

O Irã mantém o bloqueio à navegação no Estreito de Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram, nesta segunda-feira (25), "ataques em autodefesa" no sul do Irã, informou o Comando Central militar norte-americano. As informações são do g1.

Segundo o órgão, os alvos incluíram locais de lançamento de mísseis e embarcações do regime iraniano que estariam posicionando minas subaquáticas no Estreito de Ormuz.

De acordo com os militares, as ações ocorreram de forma "limitada" durante o cessar-fogo em vigor.

Segundo o g1, autoridades iranianas haviam relatado mais cedo explosões na cidade de Bandar Abbas, no sul do país, onde está localizada uma importante base militar das forças aérea e naval do Irã. De acordo com a agência semioficial Fars, a situação era de normalidade na madrugada desta terça-feira (horário local).

A emissora norte-americana Fox News informou que duas embarcações da Guarda Revolucionária do Irã foram atingidas e destruídas, além de uma posição de defesa antiaérea em Bandar Abbas que teria como alvo caças dos Estados Unidos.

Negociações

O ataque ocorre em uma etapa em que negociadores dos dois países estão trabalhando em um acordo para colocar um fim definitivo à guerra, que começou no fim de fevereiro.

As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, enquanto seguem as negociações diplomáticas em busca de uma solução para o conflito.