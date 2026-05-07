Estados Unidos atacam portos do Irã próximos ao Estreito de Ormuz, segundo TV 

O Estreito de Ormuz é um dos pontos centrais do conflito entre EUA e Irã no Oriente Médio. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

Os Estados Unidos atacaram os portos iranianos de Qeshm e Bandar Abass nesta quinta-feira (7), segundo uma repórter da Fox News em uma publicação no X. As duas regiões atacadas ficam próximas ao Estreito de Ormuz — local disputado pelos dois países em conflito.

O Irã teria ativado sua defesa aérea nesta quinta, segundo a agência Fars. Mais cedo, a agência informou que explosões foram ouvidas em Bandar Abbas e Qeshm.

De acordo com a TV norte-americana, o ataque em questão não significa um "recomeço da guerra" ou "fim do cessar-fogo". O Comando Militar do Irã afirmou que responderá sem a menor hesitação e de forma poderosa. A informação é do g1.

Conforme a mídia estatal iraniana, o Irã teria realizado um ataque com mísseis contra embarcações militares norte-americanas no Estreito de Ormuz também nesta quinta.

Os supostos ataques acontecem em meio a negociações para o fim do conflito entre os Estados Unidos e o Irã (entenda abaixo).

Entenda o conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.

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Em 7 de abril, os EUA anunciaram a suspensão dos bombardeios contra Irã por duas semanas. Quando o cessar-fogo chegaria ao fim, em 23 de abril Trump anunciou a prorrogação por mais três semanas da trégua.

No dia 5 de maio, Donald Trump suspendeu a Operação Liberdade, no Estreito de Ormuz, para mudar o cenário das negociações com o Irã e tentar estabelecer um acordo.