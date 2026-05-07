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Conflito no Oriente Médio
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Estados Unidos atacam portos do Irã próximos ao Estreito de Ormuz, segundo TV 

Defesa aérea iraniana teria sido ativada ainda nesta quinta-feira (7) em Teerã, conforme agência Fars

Zero Hora

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