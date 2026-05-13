Esquerdista Sánchez disputará 2º turno no Peru contra direitista Fujimori

O candidato esquerdista Roberto Sánchez se classificou para o segundo turno das eleições presidenciais do Peru e enfrentará em junho a direitista Keiko Fujimori, após alcançar nesta quarta-feira (13) uma vantagem impossível de ser revertida quando a apuração do primeiro turno chegou a 99,94%.

Sánchez se consolidou no segundo lugar, superando o candidato de extrema direita Rafael López Aliaga por 18.799 votos. As atas do primeiro turno de 12 de abril que ainda faltam ser revisadas correspondem a 16.500 votos, segundo os resultados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em espanhol) divulgados em seu site.

O candidato da coalizão Juntos pelo Peru somou 12% dos apoios, contra 11,9% de López Aliaga. A apuração avança com atraso devido às denúncias de irregularidades na votação.

Keiko Fujimori, do partido Força Popular, lidera os resultados do primeiro turno com 17,1% dos votos.

"Estamos preparados para os desafios que nosso povo colocar", declarou Sánchez a jornalistas depois de conhecer a diferença irreversível.

O segundo turno presidencial entre dois candidatos ideologicamente opostos está previsto para 7 de junho.

A probabilidade de que López Aliaga reverta sua derrota recorrendo ao tribunal eleitoral foi descartada.

"O Júri Nacional de Eleições já não pode fazer nada, não há nada a resolver na porcentagem que já aponta os dois primeiros colocados", disse à AFP o cientista político Fernando Tuesta.

Será a quarta vez que Keiko Fujimori, de 50 anos e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, tentará vencer a presidência de seu país, enquanto para Sánchez, de 57 anos, trata-se de sua primeira candidatura.