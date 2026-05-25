Espanhol em quarentena em Madri testa positivo para hantavírus

Um dos espanhóis que permanecia em quarentena em Madri após desembarcar do cruzeiro Hondius testou positivo para hantavírus, anunciou nesta segunda-feira (25) o Ministério da Saúde da Espanha.

"Confirmado um novo caso positivo de hantavírus após PCR em uma das pessoas que permanecem em quarentena preventiva no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla", informou o ministério em um comunicado, acrescentando que o paciente foi transferido "para a Unidade de Isolamento de Alto Nível (Uatan)" do hospital, sem detalhar seu estado de saúde.

Esse caso "não modifica a situação de risco para a população em geral nem altera as medidas de resposta epidemiológica atualmente em andamento", acrescentou o ministério.

Trata-se do segundo espanhol entre os catorze que viajavam no cruzeiro a contrair essa doença.

Ao todo, há 13 casos suspeitos e confirmados de hantavírus relacionados ao cruzeiro, entre eles os três passageiros que morreram.

O surto registrado no cruzeiro Hondius corresponde à cepa Andes, a mais perigosa por ser a única conhecida que se transmite entre humanos.

O Hondius partiu em 1º de abril de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, com destino a Cabo Verde, mas o surto de hantavírus obrigou a embarcação a prolongar sua viagem até a ilha espanhola de Tenerife, onde a maioria de seus ocupantes desembarcou sob rígidas medidas de precaução para retornar a seus países.

Depois, o navio continuou sua viagem até os Países Baixos, cuja bandeira ostenta.