Espanha não tomou decisão sobre cruzeiro com possível foco de hantavírus

A Espanha não tomará "nenhuma decisão" sobre receber o cruzeiro com um possível foco de hantavírus antes da análise dos "dados epidemiológicos recolhidos do navio na sua passagem por Cabo Verde", afirmou nesta terça-feira (5) o Ministério da Saúde espanhol, em uma aparente contradição com a OMS.

"Em função dos dados epidemiológicos recolhidos do navio na sua passagem por Cabo Verde, se decidirá qual escala é mais pertinente. Até lá, o Ministério da Saúde não tomará nenhuma decisão, como informamos à Organização Mundial da Saúde", escreveu o ministério na rede social X, pouco após a OMS anunciar que a Espanha aceitou receber o cruzeiro no arquipélago das Canárias.