Espanha diz que cruzeiro afetado por hantavírus chegará às Canárias em '3 a 4 dias'

O governo da Espanha anunciou nesta terça-feira (5) que receberá nas Ilhas Canárias o cruzeiro afetado por um possível surto de hantavírus dentro de "3 a 4 dias", mas destacou que ainda não foi definido qual porto específico acolherá o navio.

O MV Hondius está em alerta sanitário depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no sábado que se suspeitava que o hantavírus - transmitido por roedores infectados - teria provocado a morte de três passageiros.

O navio de bandeira holandesa, que partiu em 1º de abril de Ushuaia, no sul da Argentina, para uma expedição pelo Atlântico, está ancorado desde domingo em frente a Praia, capital do arquipélago africano de Cabo Verde, atualmente com 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

"O Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças está realizando uma avaliação exaustiva do navio para determinar quais pessoas devem ser evacuadas com urgência ainda em Cabo Verde. O restante seguirá rumo às Canárias, onde se espera que chegue dentro de 3 a 4 dias", informou o Ministério da Saúde espanhol.

"Uma vez lá, tripulação e passageiros serão devidamente examinados, atendidos e transferidos para seus respectivos países", acrescentou em comunicado.

O ministério indicou que o atendimento e os traslados "serão realizados em espaços e transportes especiais preparados ad hoc para esta situação, evitando qualquer contato com a população local e garantindo em todos os momentos a segurança do pessoal de saúde".

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, a Organização Mundial da Saúde explicou que Cabo Verde "não pode realizar essa operação" e que as Canárias "são o local mais próximo com as capacidades necessárias".

O governo espanhol também aceitou um pedido formal dos Países Baixos "para acolher o médico do MV Hondius, que se encontra em estado grave e será transportado às Canárias em um avião", acrescentou.

Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde informou sete casos, dois confirmados em laboratório e cinco suspeitos. Três pessoas morreram em relação ao surto: um casal holandês de cerca de 70 anos e um passageiro alemão.