Espanha aceita receber cruzeiro afetado por hantavírus, informa OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (5) que a Espanha vai receber, no arquipélago das Canárias, o navio de cruzeiro atualmente ancorado em Cabo Verde com um possível foco de hantavírus.

"Estamos trabalhando com as autoridades espanholas que (...) disseram que vão receber o navio para fazer uma investigação completa, uma investigação epidemiológica completa, uma desinfecção total do navio e, claro, avaliar o risco para os passageiros que estão a bordo", afirmou a diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove.