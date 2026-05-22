Erdogan fecha universidade liberal de Istambul

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ordenou nesta sexta-feira (22) o fechamento de uma importante universidade privada de Istambul, em pleno ano letivo, segundo um decreto publicado no Diário Oficial.

O decreto retira a licença de funcionamento da Universidade Bilgi de Istambul, alegando um dispositivo legislativo que prevê a possibilidade de fechar uma instituição privada se "o nível esperado de ensino e formação (...) for insuficiente".

A Universidade Bilgi, inaugurada em 1996 e conhecida por seu perfil liberal, tem mais de 20.000 estudantes turcos e estrangeiros, além de professores-pesquisadores em algumas áreas.

No ano passado, a Justiça nomeou um administrador para o centro de ensino, após uma operação contra o conglomerado turco que o controlava, acusado de lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

A Universidade Bilgi participa do programa de intercâmbio Erasmus e recebe todos os anos muitos estudantes europeus e de outros continentes.