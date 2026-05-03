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Novas provas

"Tinha a firme intenção de matá-lo", diz procuradora federal sobre atirador em jantar com presença de Trump

Segundo Jeanine Pirro, investigadores encontraram provas contundentes de que o suposto atirador de fato disparou contra um agente do Serviço Secreto

AFP

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