Emirados Árabes Unidos relatam ataque em meio a cessar-fogo entre EUA e Irã

O instável cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã está sob pressão, após os Emirados Árabes Unidos responderem nesta sexta-feira (8) a um ataque de mísseis e drones, horas depois que os EUA disseram que frustraram ofensivas contra três navios da Marinha no Estreito de Ormuz e retaliaram contra instalações militares iranianas.

A violência comprometeu a frágil trégua entre os países, que consideravam um acordo para acabar definitivamente com os combates. Na quinta-feira, 7, Teerã informou que estava examinando as últimas propostas dos EUA para acabar com a guerra.

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos aconselhou a população a não se aproximar, fotografar ou tocar "qualquer detrito ou fragmento que tenha caído como resultado de interceptações aéreas bem-sucedidas". Fonte: Associated Press.