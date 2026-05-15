Emirados Árabes Unidos devem acelerar projeto para ajudar a contornar Estreito de Ormuz

Os Emirados Árabes Unidos irão acelerar a construção de um novo oleoduto nomeado Oeste-Leste para dobrar a capacidade de exportação via Fujeira, o que ampliará significativamente a capacidade de contornar o Estreito de Ormuz. Em comunicado publicado nesta sexta-feira, 15, pelo Escritório de Mídia de Abu Dhabi, foi informado que o local já está em obra e a previsão para que entre em operação é 2027.

O texto, publicado depois de uma reunião do chefe executivo emirado Mohammed bin Zayed Al Nahyan com o conselho administrativo da Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), disse que a orientação para acelerar a execução do projeto acontece à medida que a estatal avança para uma nova fase de execução de projetos de escala mundial para atender à demanda global de energia.