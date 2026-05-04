Emirados Árabes Unidos alertam para grande incêndio em petrolífera, após ataque do Irã

Um ataque de drone vindo do Irã provocou um incêndio de grandes proporções na Zona de Indústrias Petrolíferas de Fujairah (FOZ), em Fujeira, nos Emirados Árabes Unidos. A informação foi emitida no período da tarde desta segunda-feira, 4, pelo escritório de comunicação de Fujeira, em publicação no X.

Segundo as autoridades, equipes de Defesa Civil de Fujeira começaram a lidar imediatamente com o incidente e se esforçam para controlá-lo.