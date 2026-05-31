Em ligação, presidente Síria pede que Trump levante sanções restantes sobre o país

O presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, conversou por telefone neste domingo, 31, com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre as relações bilaterais e os desenvolvimentos da situação atual do Oriente Médio, informou o governo sírio em comunicado. Durante a ligação, Sharaa afirmou que levantar as sanções restantes dos EUA sobre a Síria era um passo essencial para reviver a economia do país e atrair investimentos.

Sharaa disse que "levantar as sanções incentivará o investimento na Síria" e revitalizará vários projetos econômicos e de desenvolvimento do país. Ele também enfatizou a importância de priorizar a diplomacia na região para evitar uma escalada maior na guerra contra o Irã, frisou a nota.

Ambos os países concordaram sobre a importância de uma maior coordenação e comunicação para apoiar a segurança e a estabilidade do Oriente Médio.