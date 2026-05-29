"Eles não pertencem aqui": governo Trump lança site que compara imigrantes a alienígenas nos EUA

O governo de Donald Trump lançou, nesta quinta-feira (29), o site aliens.gov, hospedado no portal da Casa Branca, que usa o termo "aliens" para se referir a imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.
A página reúne estatísticas de prisões realizadas pelo ICE (sigla em inglês para Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas), além de um mapa interativo com as detenções em todo o país.
O domínio havia sido registrado pelo governo americano em março e gerou expectativa nas redes sociais. Como a palavra alien significa, em inglês, tanto extraterrestre quanto estrangeiro, muitos apostavam que o site traria arquivos secretos sobre vida extraterrestre ou ufologia, tema que o próprio Trump prometeu desclassificar.
Na época, questionada sobre o registro, a Casa Branca respondeu apenas com a frase "fiquem atentos" e um emoji de alienígena.
O que mostra o site
Quem acessa o portal encontra uma abertura inspirada na franquia Star Wars, com estrelas cruzando a tela, letras verdes fluorescentes sobre fundo preto e a frase "eles caminham entre nós". A expectativa de uma revelação cósmica, porém, dura poucos segundos. Logo, o visitante percebe que o foco da página não é o espaço, mas a imigração.
"Durante 60 anos, o governo dos EUA guardou zelosamente um segredo. Os alienígenas caminharam entre nós, viveram em nossos bairros e interagiram conosco em nossa vida cotidiana. Eles compraram nas mesmas lojas e frequentaram as mesmas aulas que nossos filhos, levando vidas aparentemente humanas e normais", diz o texto de abertura.
A mensagem mantém o tom da metáfora espacial até se transformar em um discurso anti-imigração.
"Com uma exceção: eles não pertencem aqui. Milhões chegaram amparados pela escuridão e se infiltraram diretamente em nossa sociedade", acrescenta a página.
Trocadilho com termo jurídico
Todo o site se apoia no duplo sentido da palavra alien. Além do uso popular para se referir a extraterrestres, o termo também tem aplicação jurídica em inglês.
Segundo o dicionário Oxford, ele designa "uma pessoa que não possui cidadania no país em que vive ou trabalha". É esse segundo significado que o governo americano explora para classificar imigrantes sem documentação regular.
A divulgação foi feita pela própria Casa Branca, que publicou, na quinta-feira, em sua conta oficial no X (antigo Twitter), a frase "they walk among us" ("eles caminham entre nós", em tradução livre) ao lado do link.
Mapa de prisões e canal de denúncias
O centro do portal é o Alien Arrest Map (Mapa de Prisões de Alienígenas, em tradução livre), abastecido com dados do ICE, a agência de imigração americana.
O usuário pode selecionar qualquer estado americano para consultar o número de detenções locais e filtrar por cidade ou por crime atribuído ao imigrante. Cada registro traz a data da prisão, acusações criminais, país de origem e supostos vínculos com gangues.
A página exibe ainda um contador em "tempo real" que, nesta sexta-feira (29), já ultrapassa três milhões de "encontros" com pessoas em situação irregular.
Há também um link direto para o formulário de denúncias do ICE, em que qualquer pessoa pode reportar o que o governo chama de "estrangeiros suspeitos" na própria região. O fechamento do texto mantém um trocadilho espacial:
"Se você presenciou a abdução de um alienígena, não se assuste. O alienígena está em boas mãos. Nós cuidaremos dele e o devolveremos são e salvo ao seu lugar de origem”.
Quem são os imigrantes que vivem nos EUA
Cerca de 52 milhões de pessoas nascidas fora dos Estados Unidos vivem atualmente no país, segundo o instituto de pesquisas Pew Center, com base em dados oficiais de agosto de 2025. Quase metade desse grupo, 46%, já obteve a cidadania americana. Outro quarto possui o green card, o visto de residência permanente.
Os imigrantes sem documentação regular somam cerca de 14 milhões de pessoas, um recorde histórico, de acordo com dados de 2023. A presença estrangeira também pesa no mercado de trabalho: um em cada cinco trabalhadores nos Estados Unidos nasceu fora do país.
O governo afirma que cerca de três milhões de imigrantes em situação irregular deixaram os Estados Unidos desde o início da gestão. Desse total, segundo a Casa Branca, dois milhões teriam saído de forma voluntária, enquanto mais de 900 mil foram deportados.