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Discurso anti-imigração
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"Eles não pertencem aqui": governo Trump lança site que compara imigrantes a alienígenas nos EUA

Página da Casa Branca reúne estatísticas de prisões realizadas pelo ICE, além de incentivar denúncias contra pessoas em situação irregular no país

Leonardo Martins

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