Drone russo atingiu cargueiro chinês no Mar Negro, afirma Ucrânia

Um drone russo atingiu um cargueiro chinês no Mar Negro durante a noite, anunciou à AFP um porta-voz da Marinha ucraniana, um dia antes da viagem do presidente russo Vladimir Putin a Pequim para se reunir com seu homólogo Xi Jinping.
A Ucrânia anuncia com frequência ataques russos contra embarcações civis nas imediações do porto de Odessa, um importante centro marítimo para as exportações agrícolas ucranianas.
Mas o ataque desta segunda-feira (18) aconteceu na véspera da viagem de dois dias de Putin a Pequim, onde ele e Xi pretendem aprofundar os laços bilaterais entre as nações amigas.
"Drones atacaram Odessa (...) e um atingiu um navio de propriedade da China", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma publicação na rede social X.
"Os russos não tinham como não saber que navio estava no mar", acrescentou.
Um porta-voz da Marinha ucraniana disse à AFP que nenhum dos tripulantes - todos cidadãos chineses - ficou ferido e que o navio prosseguiu a viagem.
"O navio estava entrando para receber a carga. Depois de ter sido atingido durante a noite por um Shahed, a tripulação cuidou das consequências. Felizmente, ninguém ficou ferido e o navio seguiu seu caminho para o porto de destino", declarou o porta-voz da Marinha, Dmitro Pletenchuk.
A Marinha ucraniana identificou o navio como KSL Deyang e publicou uma foto que mostra parte do convés superior marcada pelo aparente impacto.
Zelensky afirmou que as forças russas atacaram a Ucrânia durante a noite com 524 drones e 22 mísseis, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro.
A China já fez vários apelos a favor de negociações para acabar com o conflito. O país, no entanto, nunca condenou a Rússia por enviar tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022 e se apresenta como uma parte neutra.
A Turquia e a ONU atuaram como mediadores em 2022 de um acordo entre Kiev e Moscou para permitir as exportações de grãos ucranianos a partir do Mar Negro, um pacto que o Kremlin anulou quase um ano depois.
