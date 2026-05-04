Dois navios de carga relatam ter sido atacados perto do Estreito de Ormuz

Um navio de carga informou nesta segunda-feira ter sido atacado por várias embarcações pequenas perto do Estreito de Ormuz, enquanto outro cargueiro relatou ter sido atingido por "projéteis desconhecidos" na região. Não há relatos de feridos. Foram os primeiros ataques registrados desde o dia 22 na passagem marítima que está bloqueada pelo Irã.