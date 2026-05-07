Dois ex-ministros da China são condenados à morte por corrupção

Os ex-ministros da Defesa Wei Fenghe, 72 anos, e Li Shangfu, 68, foram condenados à pena de morte nesta quinta-feira (7) por corrupção na China, conforme o veículo Xinhua.
Wei Fenghe e Li Shangfu ocuparam o cargo entre 2018 e 2023, e permaneceram sob pena de morte com suspensão durante dois anos.
Sentença
A pena de morte com suspensão funciona como um período de observação. Caso não ocorram novos crimes graves durante esse tempo, a execução de Fenghe e Shangfu seria cancelada, e a punição alterada para prisão perpétua de forma definitiva.
Ambos atuaram na Comissão Militar Central, órgão que supervisiona as Forças Armadas da China, e eram figuras frequentes na televisão.
As Forças Armadas têm sido um dos principais alvos da campanha anticorrupção orquestrada pelo presidente Xi Jinping.
Motivos das condenações
O Tribunal Militar chinês considerou Wei Fenghe culpado de aceitar subornos e Li Shangfu culpado de corrupção ativa e passiva, segundo o Xinhua.
Os dois ex-ministros também foram condenados à privação de seus direitos civis e à apreensão de todos os seus bens, acrescentou a Xinhua.