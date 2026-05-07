Dois ex-ministros da China são condenados à morte por corrupção

Wei Fenghe (esquerda) e Li Shangfu (direita) atuaram como ministros entre 2018 e 2013. ROSLAN RAHMAN / AFP

Os ex-ministros da Defesa Wei Fenghe, 72 anos, e Li Shangfu, 68, foram condenados à pena de morte nesta quinta-feira (7) por corrupção na China, conforme o veículo Xinhua.

Wei Fenghe e Li Shangfu ocuparam o cargo entre 2018 e 2023, e permaneceram sob pena de morte com suspensão durante dois anos.

Sentença

A pena de morte com suspensão funciona como um período de observação. Caso não ocorram novos crimes graves durante esse tempo, a execução de Fenghe e Shangfu seria cancelada, e a punição alterada para prisão perpétua de forma definitiva.

Leia Mais Estados Unidos atacam portos do Irã próximos ao Estreito de Ormuz, segundo TV

Ambos atuaram na Comissão Militar Central, órgão que supervisiona as Forças Armadas da China, e eram figuras frequentes na televisão.

As Forças Armadas têm sido um dos principais alvos da campanha anticorrupção orquestrada pelo presidente Xi Jinping.

Motivos das condenações

O Tribunal Militar chinês considerou Wei Fenghe culpado de aceitar subornos e Li Shangfu culpado de corrupção ativa e passiva, segundo o Xinhua.