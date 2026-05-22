Diretora de Inteligência dos EUA renuncia ao cargo por motivo pessoal em meio à crise com Irã

A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos (DNI, na sigla em inglês), Tulsi Gabbard, anunciou nesta sexta-feira, 22, sua renúncia ao cargo, em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio e ao monitoramento da recuperação militar do Irã após os recentes ataques conduzidos por Washington e Israel. A saída será efetivada em 30 de junho.

Em carta enviada ao presidente dos EUA, Donald Trump, e divulgada por ele na Truth Social, Tulsi afirmou que deixará o governo para acompanhar o tratamento do marido, Abraham Williams, diagnosticado com "uma forma extremamente rara de câncer ósseo".

"Neste momento, preciso me afastar do serviço público para estar ao lado dele e apoiá-lo integralmente nesta batalha", escreveu ela.

A diretora também afirmou que "não pode, em sã consciência", continuar no cargo enquanto o marido enfrenta o tratamento.

Trump elogiou a atuação de Tulsi e disse que ela "fez um trabalho incrível" à frente da comunidade de inteligência americana. "Sentiremos sua falta", afirmou o presidente em publicação em sua rede social. Segundo ele, o atual vice-diretor principal da DNI, Aaron Lukas, assumirá interinamente o comando da agência.

A mudança ocorre em um momento sensível para a segurança nacional americana. Avaliações recentes da inteligência dos EUA, obtidas pela CNN, indicam que o Irã já retomou parte da produção de drones durante o cessar-fogo iniciado em abril e reconstrói capacidades militares em ritmo mais rápido do que o inicialmente previsto por Washington.