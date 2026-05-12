Diretor da OpenAI diz em julgamento que Musk 'queria 90%' da empresa

Elon Musk estava obcecado em controlar a OpenAI, declarou nesta terça-feira (12) o diretor?executivo da empresa de inteligência artificial, Sam Altman, em um julgamento que coloca frente a frente dois dos magnatas da tecnologia mais ricos do mundo.

Altman subiu ao banco das testemunhas no caso movido por Musk, após a guinada da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. A companhia deixou de ser uma modesta organização sem fins lucrativos para se tornar a gigantesca empresa avaliada em 850 bilhões de dólares (R$ 4,16 trilhões).

Musk - a pessoa mais rica do planeta - afirma que Altman e o cofundador Greg Brockman utilizaram de forma indevida uma injeção de 38 milhões de dólares (R$ 186 milhões) que ele esperava que servisse para manter a OpenAI como um laboratório de pesquisa, desenvolvendo a tecnologia para o bem da humanidade.

"Não condiz com a minha concepção das palavras 'roubar uma instituição de caridade' se olharmos para o que de fato aconteceu aqui", declarou Altman ao tribunal em Oakland, Califórnia.

Em 2019, a OpenAI criou uma subsidiária com fins lucrativos quando a corrida pela IA se intensificou. Altman e outros insistem que isso era necessário para captar dinheiro de investimentos.

A ação de Musk exige que a OpenAI volte a ter status de organização sem fins lucrativos, medida que afetaria sua posição na corrida global pela inteligência artificial.

Altman disse nesta terça-feira que o chefe da Tesla exigiu uma enorme participação de controle. "Um número inicial que o senhor Musk mencionou foi que ele deveria ter 90% do capital no começo", declarou ao júri.

"Parte da razão pela qual fundamos a OpenAI foi que não acreditávamos que [a inteligência artificial geral] devesse ficar sob o controle de uma única pessoa", explicou Altman.

A juíza Yvonne González Rogers emitirá a decisão final tanto sobre a responsabilidade quanto sobre as medidas a serem aplicadas, depois de ouvir a opinião do júri, que poderá chegar a um veredicto durante a semana de 18 de maio.