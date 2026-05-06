Diminuem incidentes antissemitas nos EUA, mas aumentam as agressões físicas

Os incidentes antissemitas nos Estados Unidos, que dispararam após 7 de outubro de 2023, diminuíram em 2025. No entanto, as agressões físicas atingem "níveis recordes", segundo o relatório anual da organização de combate ao antissemitismo Anti-Defamation League (ADL).

Três pessoas morreram em ataques com motivações antissemitas, algo que não ocorria desde 2022, de acordo com a ADL.

Dois funcionários da embaixada de Israel morreram baleados em frente a um museu judaico em Washington, em maio, e uma mulher faleceu em junho após o lançamento de artefatos incendiários durante uma manifestação no Colorado pela libertação dos reféns israelenses em Gaza.

Em 2025, foram registradas 6.274 agressões, atos de assédio e vandalismo nos Estados Unidos, com uma média de 17 por dia. Já em 2024 e 2023, os números foram de 9.354 e 8.873, respectivamente.

Esse total, embora em queda, "continua claramente muito superior" aos números registrados entre 1979, quando a ADL começou a fazer levantamentos, e o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

O número de agressões físicas, por sua vez, passou de 196 em 2024 para 203 em 2025. Entre esses episódios, 32 envolveram o uso de uma arma letal, contra 23 em 2024.

Isso faz de 2025 "um dos anos mais violentos já registrados para os judeus americanos", apontou Jonathan Greenblatt, diretor da ADL.

Os estados que registraram o maior número de incidentes foram Nova York (1.160), Califórnia (817) e Nova Jersey (687), três dos quatro estados que abrigam a maior população judaica do país.

A ADL constatou uma redução de 66% nos incidentes em universidades. "Em parte porque elas estão enfrentando o antissemitismo em seus campi", disse.

O número de incidentes nas escolas públicas, da educação infantil até o último ano do ensino médio, mantém-se, por outro lado, relativamente estável.

Enquanto isso, as manifestações "marcadas por uma retórica extremamente hostil em relação a Israel, que descamba para o antissemitismo" e a "propaganda supremacista branca antissemita" diminuíram de forma significativa.

Em 2026, foi registrado um ataque com um caminhão que avançou contra uma sinagoga nos arredores de Detroit e um incêndio criminoso que destruiu grande parte de uma sinagoga no Mississippi.