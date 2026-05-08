Desembarque do MV Hondius será entre meio-dia de domingo e segunda-feira, diz governo regional

O desembarque dos passageiros do navio MV Hondius deve ocorrer entre o meio-dia de domingo e a segunda-feira, a "única janela" possível devido às condições meteorológicas, indicou nesta sexta-feira (8) um porta-voz do governo regional das Ilhas Canárias, onde o navio deve chegar.

"A única janela de oportunidade que temos para realizar esta operação é por volta das 12 horas de domingo e até que as condições [meteorológicas] mudem a partir de segunda-feira", explicou à imprensa Alfonso Cabello, que advertiu que, passado esse prazo, a operação não poderá ser realizada até "o final do mês de maio".