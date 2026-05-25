Delegação do Irã visita Catar para conversar sobre negociações com EUA e fundos congelados

Uma delegação iraniana de alto nível, liderada pelo chefe negociador, pelo chanceler e pelo presidente do Banco Central, visitou o Catar nesta segunda-feira (25) para avançar nas negociações de um acordo com os Estados Unidos e sobre a liberação de fundos congelados, informou uma fonte à AFP.

"O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o chanceler Abbas Araghchi chegaram hoje a Doha para conversas sobre os esforços diplomáticos em curso para encerrar o conflito", disse a fonte, sob anonimato.

A visita será centrada em temas ligados ao Estreito de Ormuz e ao urânio altamente enriquecido, acrescentou.

Segundo a fonte, o presidente do Banco Central, Abdolnaser Hemmati, integra a delegação para tratar dos fundos congelados, mencionados em um memorando de entendimento como parte de um eventual acordo final.

A agência iraniana IRNA afirmou que a viagem ocorre no âmbito do processo diplomático.