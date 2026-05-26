Delcy cria comissão para reestruturar governo da Venezuela após queda de Maduro

A presidente interina da Venezuela anunciou nesta terça-feira (26) a criação de uma comissão de "reestruturação" do governo, para adaptá-lo a uma "nova realidade" política, após a queda de Nicolás Maduro durante uma operação militar em janeiro.

Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente, já substituiu metade do gabinete que herdou de Maduro, assim como todos os membros da cúpula militar e grande parte dos comandantes regionais do Exército. Hoje, ela nomeou o chavista Héctor Rodríguez, ministro da Educação, como comissário para "a reestruturação e reengenharia do governo".

O objetivo da comissão é obter "uma nova estrutura do governo adaptada a esta nova realidade da Venezuela, a uma Venezuela que renasce", disse Delcy, durante uma reunião do conselho de ministros no palácio presidencial. Ela deve apresentar resultados em 90 dias, segundo a presidente.

Delcy também encarregou a ministra da Economia, Anabel Pereira, da "gestão eficiente" do governo. "O baseamento administrativo e financeiro é fundamental para uma gestão eficaz", declarou a presidente, que governa sob forte pressão dos Estados Unidos.

Delcy aprofundou mudanças no governo, como o corte de vários programas sociais do chavismo. Também promoveu uma reforma petroleira e uma nova lei de minas, com o objetivo de abrir a investidores estrangeiros o país, que possui as maiores reservas mundiais comprovadas de petróleo bruto.