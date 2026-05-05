Déficit comercial dos EUA aumenta em março

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em março na comparação com fevereiro, porém menos do que projetavam os analistas, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (5), já que as importações cresceram mais do que as exportações.

O déficit comercial da maior economia do mundo subiu 4,4% e atingiu 60,3 bilhões de dólares (298 bilhões de reais), informou o Departamento do Comércio.

O aumento aconteceu um mês após a decisão da Suprema Corte de anular uma série de tarifas globais impostas pelo presidente americano, Donald Trump.

O republicano impôs imediatamente uma tarifa temporária de 10% com base em outras competências e, desde então, sua administração adotou medidas para estabelecer taxas mais duradouras.

Analistas previam um déficit de 60,9 bilhões de dólares, segundo pesquisas realizadas pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

Em março, as importações do país aumentaram 2,3% e alcançaram 381,2 bilhões de dólares (1,88 trilhão de reais), com aumento entre automóveis e peças para sua fabricação, assim como em bens de consumo e suprimentos industriais.

As exportações subiram 2,0%, a 320,9 bilhões de dólares (1,58 trilhão de reais), com crescimento no petróleo bruto e em outros derivados.

As exportações de alimentos, rações e bebidas também aumentaram.

As mudanças ocorreram pouco depois dos ataques americanos e israelenses contra o Irã em 28 de fevereiro, que provocaram a retaliação de Teerã com o bloqueio do Estreito de Ormuz.

A via navegável é uma rota-chave para o transporte de hidrocarbonetos, o que provocou um forte aumento dos preços do petróleo no planeta.