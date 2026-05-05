Defesas aéreas dos Emirados 'enfrentam ativamente' mísseis e drones do Irã

Os Emirados Árabes Unidos informaram, nesta terça-feira (5), que seus sistemas de defesa aérea estão interceptando mísseis e drones originários do Irã pelo segundo dia consecutivo, semanas após o frágil cessar-fogo estabelecido entre os Estados Unidos e o Irã.

"Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos estão interceptando ativamente mísseis e ameaças de veículos aéreos não tripulados", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado no X, no qual acrescentou que os dispositivos são originários do Irã.