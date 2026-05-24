Decola o foguete chinês Shenzhou-23, segundo mídia estatal

Um foguete chinês que transporta três astronautas para a estação espacial Tiangong decolou neste domingo (24) às 23h08 (12h08 no horário de Brasília) de sua plataforma de lançamento, segundo imagens transmitidas pela emissora estatal CCTV.

Em meio a uma coluna de chamas e fumaça, o foguete Longa Marcha 2F, que transporta a nave da missão Shenzhou-23, decolou do Centro Espacial de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste da China.

Um dos tripulantes permanecerá em órbita por um ano inteiro, um feito inédito para o gigante asiático.