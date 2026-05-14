Declarações financeiras de Trump mostram milhares de transações relacionadas a empresas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou milhares de transações financeiras com ações de empresas do país nesta quinta-feira, 14. As informações estão em formulários de declarações financeiras preenchidas pelo líder e divulgadas pelo Departamento de Ética Governamental do país.

Os relatórios mostram mais de 3.700 operações de compra e venda nos primeiros meses de 2026, sem apresentar os valores exatos de cada uma, mas sim uma faixa ampla. Também não é especificado se foram adquiridos e vendidos títulos corporativos ou ações.

As movimentações de compra incluíram empresas como a Microsoft, Broadcom, Nvidia, Boeing, entre outras - na faixa entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões cada. Também foram registradas grandes vendas na faixa de US$ 5 milhões e US$ 25 milhões de empresas como Meta, Amazon e a Microsoft. Títulos públicos também foram adquiridos pelo presidente Trump.

Ao todo, segundo um levantamento da Reuters, as movimentações possuem um valor de entre US$ 220 milhões e US$ 750 milhões.