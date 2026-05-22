De cadela abandonada a estrela de Cannes, chilena Yuri ganha Palma Canina

A nova estrela canina da Croisette já tem nome. A Palma Canina de Cannes coroou, nesta sexta-feira (22), Yuri, a protagonista do filme "La perra", da diretora chilena Dominga Sotomayor, e que conta com Selton Mello no elenco.

Criado em 2001 à margem do Festival de Cannes, este prêmio informal coroa as melhores atuações caninas nas telonas, tornando-se uma das tradições mais excêntricas e queridas do evento.

Este ano, a cerimônia foi realizada em uma praia do calçadão de Cannes.

"Não poderia imaginar um prêmio mais especial para 'La perra'", disse emocionada Sotomayor ao receber o prêmio, uma coleira vermelha de couro.

Apresentado na Quinzena dos Realizadores, o filme acompanha Silvia, uma coletora de algas que vive em uma ilha selvagem do Chile e adota Yuri, uma filhote abandonada que acaba desenterrando traumas profundos.

Em entrevista à AFP, a diretora explicou que a protagonista adota a cadela "quase por impulso", sem suspeitar de tudo o que isso despertará nela.

Yuri foi interpretada por duas cadelas diferentes - uma filhote e uma adulta - ambas resgatadas e hoje adotadas por famílias no Chile, contou Sotomayor.

O Grande Prêmio do Júri, segundo reconhecimento mais importante, foi para Lola, uma border terrier do filme "I see buildings fall like lightning", da britânica Clio Barnard.

O júri também celebrou o caráter "muito feminino" desta edição: os dois filmes premiados foram dirigidos por mulheres e protagonizados por cadelas.

Entre os vencedores históricos da Palma Canina está Brandy, de "Era uma vez em... Hollywood", cujo prêmio foi recebido pelo próprio Quentin Tarantino. Em 2021, Tilda Swinton aceitou o prêmio em nome de seus próprios cães por suas aparições em "The Souvenir".