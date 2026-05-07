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Da "química" na ONU ao teste de fogo em Washington: o que está em jogo no encontro entre Donald Trump e Lula

Ambos tentam converter sua peculiar afinidade pessoal em um pacto de sobrevivência política interna, soberania econômica e destaque no cenário global

Rodrigo Celente

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