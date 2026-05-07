Da "química" na ONU ao teste de fogo em Washington: o que está em jogo no encontro entre Donald Trump e Lula

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. BRENDAN SMIALOWSKI / Evaristo SA / AFP

Do outro lado da mesa, Donald Trump também não vive dias mais tranquilos. A aprovação ao seu governo despencou. Os americanos cobram o preço da escalada no Oriente Médio e da inflação nos combustíveis, gerada pelo conflito com o Irã.

A conversa, que deve ocorrer no tradicional Salão Oval, não será apenas uma troca de cortesias diplomáticas, mas uma negociação que deve abordar quatro eixos fundamentais:

Minerais críticos e terras raras: os EUA querem reduzir a dependência da China e veem no Brasil um parceiro estratégico. Lula condiciona o acordo à transferência de tecnologia e à industrialização local (fábricas de baterias).

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A "defesa do Pix": Washington alega que o sistema brasileiro prejudica gigantes como Visa e Mastercard. Lula defende o Pix como soberania digital.

A questão do Irã: Trump deve pressionar pelo isolamento de Teerã. O Itamaraty resiste, focando na segurança do comércio marítimo e na estabilidade dos preços do petróleo. O desafio de Lula é oferecer uma "mediação" sem parecer alinhado ao belicismo de Washington.

Tarifaço: o Brasil busca isenção permanente na taxa global sobre aço e alumínio hoje vigente em 50% pois se baseia na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial.

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O governo Lula enxerga a visita como um contraponto às dificuldades políticas internas, enquanto Trump busca consolidar o Brasil como um parceiro estratégico que ofereça alternativa à hegemonia chinesa no setor mineral.

O vaivém da relação entre Lula e Trump

2025: tarifaço, conversa na Malásia e telefonema no final do ano

A relação entre Lula e Donald Trump atravessou intensas transformações. Em julho de 2025, o republicano aplicou um pesado tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, medida que entrou em vigor em agosto do mesmo ano. Trump impôs a sobretaxa alegando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, dizendo que a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente é "uma desgraça internacional", e afirma que as tarifas se devem "em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos". O governo norte-americano, na época, aplicou sanções a ministros do STF. Lula reagiu de forma enérgica. O presidente brasileiro sugeriu que o presidente norte-americano queria ser o imperador do planeta Terra. Lula ainda ainda afirmou que "o Brasil não aceitaria intromissão na decisão da justiça brasileira".

Em agosto, Lula manteve a postura de altivez, afirmando que "um homem digno não rasteja diante de outro", estabelecendo que o diálogo com Washington ocorreria apenas em termos de igualdade.

2026: crises geopolíticas, Ramagem e o atentado

Apesar das críticas públicas, o canal direto nunca foi fechado. Em janeiro, novo contato telefônico. Trump apresentou a Lula o projeto do "Conselho de Paz". Eles aproveitaram para falar sobre situação na Venezuela e combinar o encontro nos EUA. No mês seguinte, a Suprema Corte dos EUA aplicou um revés ao republicano ao considerar o tarifaço imposto a dezena de países ilegal.

O caso Alexandre Ramagem

O ex-diretor da Abin no governo de Jair Bolsonaro, condenado no STF pela trama golpista, busca asilo nos EUA. No mês passado, Alexandre Ramagem, que teve o mandato de deputado federal cassado, chegou a ser detido por agentes do ICE (a polícia de imigração dos EUA). Foi liberado dias depois e atualmente aguarda o pedido de asilo em liberdade. O episódio ganhou novos desdobramentos com o pedido americano para a saída do delegado da Polícia Federal (PF) Marcelo Ivo de Carvalho, oficial de ligação da corporação no país, sob a justificativa de que o trâmite solicitado para a cooperação jurídica — prisão e eventual extradição de Ramagem — não teria seguido os protocolos oficiais. O episódio gerou ruído entre Brasília e Washington, levantando dúvidas sobre a cooperação em inteligência e segurança entre os dois países. No final do mês, Lula da Silva manifestou solidariedade a Trump após os disparos em um hotel onde era realizado o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no dia 25 de abril. Na ocasião, Trump e a esposa foram retirados do local sob escolta do Serviço Secreto.