CV e PCC se juntam a Estado Islâmico, Al-Qaeda e Hamas em lista de grupos terroristas; veja relação completa

O governo dos Estados Unidos informou na quinta-feira (28) que as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) serão incluídas na relação de Organizações Terroristas Estrangeiras. Segundo o g1, a decisão entrará em vigor em 5 de junho.
Designadas pela sigla FTO (Foreign Terrorist Organizations, em inglês), essas organizações são consideradas grupos internacionais que praticam atos terroristas ou que têm capacidade ou intenção de executá-los. Pela legislação americana, são consideradas uma ameaça à segurança do país.
A relação foi criada em 1996, durante a gestão de Bill Clinton, quando o Congresso americano aprovou a Lei Antiterrorismo e de Pena de Morte Efetiva para fortalecer o enfrentamento ao terrorismo.
As primeiras designações foram feitas em outubro de 1997, com a incorporação de diversos grupos, entre eles o Hamas, o Hezbollah e a Frente de Libertação da Palestina. Ao longo dos anos, outras organizações receberam a mesma classificação, como a Al-Qaeda (1999), o Estado Islâmico (2004) e o Cartel de los Soles (2025). Atualmente, 94 grupos compõem a lista americana de organizações terroristas.
Lista de Organizações Terroristas Estrangeiras
- Hamas (1997)
- Hezbollah (1997)
- Frente de Libertação da Palestina (1997)
- Jihad Islâmica Palestina (1997)
- Frente Popular para a Libertação da Palestina (1997)
- Comando-Geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina (1997)
- Partido/Frente Revolucionária de Libertação do Povo (1997)
- Sendero Luminoso (1997)
- Grupo Abu Sayyaf (1997)
- Harakat ul-Mujahidin (1997)
- Partido dos Trabalhadores do Curdistão (1997)
- Tigres de Libertação do Tamil Eelam (1997)
- Exército de Libertação Nacional (1997)
- Al-Qaeda (1999)
- Movimento Islâmico do Uzbequistão (2000)
- Novo Exército Republicano Irlandês (2001)
- Lashkar-e-Taiba (2001)
- Jaish-e-Mohammed (2001)
- Jemaah Islamiya (2002)
- Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército do Povo (2002)
- Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (2002)
- Asbat al-Ansar (2002)
- Brigada dos Mártires de Al-Aqsa (2002)
- Lashkar-i-Jhangvi (2003)
- Estado Islâmico (2004)
- Exército Republicano Irlandês da Continuidade (2004)
- Ansar al-Islam (2004)
- União da Jihad Islâmica (2005)
- Al-Shabaab (2008)
- Movimento da Jihad Islâmica em Bangladesh (2008)
- Brigadas do Hezbollah (2009)
- Luta Revolucionária (2009)
- Al-Qaeda na Península Arábica (2010)
- Jaysh al-Adl (2010)
- Tehrik-e Taliban Paquistão (2010)
- Movimento da Jihad Islâmica (2010)
- Exército do Islã (2011)
- Mujahideen Indianos (2011)
- Rede Haqqani (2012)
- Brigadas Abdallah Azzam (2012)
- Jemaah Anshorut Tauhid (2012)
- Ansar al-Dine (2013)
- Boko Haram (2013)
- Ansaru (2013)
- Batalhão Al-Mulathamun (2013)
- Estado Islâmico Província do Sinai (2014)
- Ansar al-Sharia em Benghazi (2014)
- Ansar al-Sharia em Darnah (2014)
- Ansar al-Sharia na Tunísia (2014)
- Exército dos Homens da Ordem Naqshbandi (2015)
- Al-Qaeda no Subcontinente Indiano (2016)
- Estado Islâmico na Líbia (2016)
- Estado Islâmico Província de Khorasan (2016)
- Hizbul Mujahideen (2017)
- Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (2018)
- Brigadas Al-Ashtar (2018)
- Estado Islâmico no Grande Saara (2018)
- Estado Islâmico na África Ocidental (2018)
- Estado Islâmico nas Filipinas (2018)
- Estado Islâmico em Bangladesh (2018)
- Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (2019)
- Liga dos Justos (2020)
- Movimento dos Braços do Egito (2021)
- Estado Islâmico na República Democrática do Congo (2021)
- Estado Islâmico em Moçambique (2021)
- Segunda Marquetalia (2021)
- Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (2021)
- Cartel de Sinaloa (2025)
- Cartel Jalisco Nova Geração (2025)
- Cartel del Noreste (2025)
- Nova Família Michoacana (2025)
- Cartel do Golfo (2025)
- Cartéis Unidos (2025)
- Tren de Aragua (2025)
- Mara Salvatrucha (2025)
- Ansarallah (2025)
- Viv Ansanm (2025)
- Gran Grif (2025)
- Exército de Libertação do Baluchistão (2025)
- Los Choneros (2025)
- Los Lobos (2025)
- Harakat al-Nujaba (2025)
- Harakat Ansar Allah al-Awfiya (2025)
- Kata'ib Sayyid ul-Shuhada (2025)
- Brigadas Imam Ali (2025)
- Barrio 18 (2025)
- Federação Anarquista Informal/Frente Revolucionária Internacional (2025)
- Justiça Proletária Armada (2025)
- Autodefesa Revolucionária de Classe (2025)
- Antifa Leste (2025)
- Cartel de los Soles (2025)
- Clã do Golfo (2025)
- Irmandade Muçulmana do Líbano (2026)
- Irmandade Muçulmana do Sudão (2026)
Grupos terroristas
O Comando Vermelho surgiu nos anos 1970 no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, enquanto o Primeiro Comando da Capital nasceu em uma prisão próxima a São Paulo, nos anos 1990.
Apesar da violência desses grupos, reconhecida por Brasília, o governo não os equipara a organizações terroristas com pretensão de colocar o Estado em risco.
O governo Trump considera, por sua vez, que a entrada em massa de drogas e de criminosos provenientes da América Latina e do Caribe representa uma ameaça a sua segurança nacional, equiparável às piores organizações que os Estados Unidos já enfrentaram.
Essa é a mesma teoria que sustenta os polêmicos ataques, desde setembro do ano passado, contra supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que causaram quase 200 mortes.
Os Estados Unidos e o Brasil assinaram em abril um acordo para combater o tráfico de armas e drogas, e Lula havia reconhecido que Trump lhe pedira mais colaboração.
Mas o presidente brasileiro relatou à imprensa que os dois continuavam em desacordo sobre elevar o combate ao crime a termos antiterroristas.