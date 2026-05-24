Cuba recebe primeiro carregamento de arroz doado pela China

As primeiras 15 mil toneladas de arroz das 60 mil que o governo da China enviará gradualmente para Cuba nas próximas semanas chegaram ao porto de Havana, informaram os meios de comunicação locais neste domingo (24).

Sob embargo dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa uma profunda crise econômica marcada pela escassez de alimentos e remédios, assim como por longos apagões, situação agravada pelo bloqueio energético que Washington lhe impõe desde janeiro e pelo impacto de outras sanções econômicas americanas.

"No espírito da firme vontade política de construir em conjunto a Comunidade de Futuro Compartilhado Cuba-China, recebemos com profunda gratidão 15 mil toneladas de arroz enviadas pelo povo, pelo Partido e Governo da China", afirmou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, no X.

O mandatário destacou que este "importante carregamento (...) marca o início de uma nova doação de 60 mil toneladas no total, que chegarão gradualmente" à ilha.