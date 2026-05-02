Cuba chama novas sanções dos EUA de 'medidas coercitivas' e 'abusivas'

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, criticou hoje as novas sanções impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à ilha, chamando-as de "medidas coercitivas unilaterais" que visam impor "punição coletiva contra o povo cubano".

Em post no X, Rodriguez disse que as medidas violam a Carta das Nações Unidas e que os EUA não têm o direito de impô-las contra Cuba, terceiros países ou entidades.

"Repreensível, mas curioso e ridículo. O governo dos EUA se alarma e responde com novas medidas coercitivas unilaterais ilegais e abusivas contra Cuba", escreveu, acrescentando que "não vão nos amedrontar".