Cruzeiro afetado por hantavírus atracará na ilha canária de Tenerife

O navio de cruzeiro afetado por um surto de hantavírus atracará "dentro de três dias" no porto de Granadilla, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, anunciou a ministra da Saúde espanhola, apesar da oposição do governo regional do arquipélago.

"Será implementado um mecanismo conjunto de avaliação sanitária e evacuação para repatriar todos os passageiros. A menos que estejam incapacitados por razões médicas, todos os passageiros estrangeiros serão repatriados", afirmou a ministra Mónica García durante uma conferência de imprensa.

Os 14 espanhóis a bordo do MV Hondius serão transferidos para o Hospital Militar Gómez Ulla, em Madri, acrescentou.