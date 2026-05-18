Corpos de mergulhadores italianos são localizados nas Maldivas

Monica Montefalcone (D), Muriel Oddenino (C) e Giorgia Sommacal (E) estão entre as vítimas. Universidade de Gênova / Facebook: Muriel Oddenino / Instagram: giorgia_sommacal / Divulgação / Reprodução

Correção: os corpos dos quatro mergulhadores foram localizados e não resgatados, como informado das 9h04min às 13h10min desta segunda-feira (18). O texto foi corrigido.

Os corpos de quatro mergulhadores italianos que estavam desaparecidos foram localizados nesta segunda-feira (18). A informação foi confirmada pelo governo das Maldivas, segundo o g1. Um quinto corpo já havia sido recuperado na sexta-feira (15).

No total, seis pessoas morreram, incluindo o militar da Guarda Costeira das Ilhas Maldivas, Mohamed Mahudhee, que sofreu uma descompressão subaquática durante a operação de resgate no sábado (16).

Conforme a agência estatal italiana Ansa, as operações de resgate pretendem recuperar dois corpos nesta terça-feira (19) e os outros dois na quarta-feira (20).

Pior acidente de mergulho no país

Na quinta-feira (14), cinco italianos morreram em acidente de mergulho nas Maldivas. A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores.

Trabalhadores locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado no país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 quilômetros no Oceano Índico. Os mergulhadores teriam morrido ao tentar explorar cavernas a 50 metros de profundidade, no Atol de Vaavu.

— A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com os melhores equipamentos, não se aventuram a entrar — disse o porta-voz da presidência das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef.

Conforme a imprensa local, o grupo de italianos entrou na água para mergulhar próximo de Alimathaa, uma das ilhas das Maldivas, na manhã de quinta-feira (14). Eles foram dados como desaparecidos após não retornarem à superfície.

Na ocasião, as condições climáticas eram descritas como desfavoráveis e havia alerta amarelo de mau tempo em vigor.

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Entre as vítimas estão: