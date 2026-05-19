Corpos de dois mergulhadores italianos são resgatados nas Maldivas

Professora universitária, Monica Montefalcone foi uma das vítimas que teve o corpo resgatado nesta terça-feira. Universidade de Gênova / Divulgação

Os corpos de dois dos quatro mergulhadores italianos desaparecidos nas Maldivas foram resgatados nesta terça-feira (19). Eles já haviam sido localizados na segunda-feira (18) e uma quinta vítima foi resgatada ainda na sexta-feira (15).

De acordo com a imprensa italiana, os corpos são de Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. O porta-voz do governo das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, informou que eles estavam presos em uma caverna a cerca de 30 metros de profundidade, conforme o g1.

A operação de resgate dos outros dois corpos deve ser encerrada na quarta-feira (20). No total, seis pessoas morreram, incluindo o militar da Guarda Costeira das Ilhas Maldivas, Mohamed Mahudhee, que sofreu uma descompressão subaquática durante a operação de resgate no sábado (16).

Pior acidente de mergulho no país

Na quinta-feira (14), cinco italianos morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas. A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores.

Trabalhadores locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado no país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 quilômetros no Oceano Índico. Os mergulhadores teriam morrido ao tentar explorar cavernas a 50 metros de profundidade, no Atol de Vaavu.

— A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com os melhores equipamentos, não se aventuram a entrar — disse o porta-voz das Maldivas.

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Conforme a imprensa local, o grupo de italianos entrou na água para mergulhar próximo da ilha de Alimathaa na manhã de quinta-feira (14). Eles foram dados como desaparecidos após não retornarem à superfície.

Na ocasião, as condições climáticas eram descritas como desfavoráveis e havia alerta amarelo de mau tempo em vigor.

Entre as vítimas estão: