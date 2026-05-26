Coreia do Norte lança projétil não identificado sobre o mar

A Coreia do Norte lançou um projétil ainda não identificado no mar nesta terça-feira, 26, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto sul-coreano não ofereceu mais detalhes sobre o disparo. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, tem se concentrado em ampliar o arsenal nuclear e de mísseis desde que as negociações diplomáticas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fracassaram em 2019. Kim tem adotado uma postura cada vez mais dura em relação à Coreia do Sul. Fonte: Associated Press.