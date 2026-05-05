Conversas Cruzadas: após ataques no Estreito de Ormuz, para onde vai a guerra EUA x Irã?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle Fabrício Pontin e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE) Fabrício Avila , para debater os rumos do conflito entre Estados Unidos e Irã .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.