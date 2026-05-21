Confronto por terras entre indígenas deixa cinco mortos e 44 feridos na Colômbia

Um confronto por terras entre duas etnias indígenas deixou cinco mortos e 44 feridos nesta quinta-feira (21) em uma região conflituosa da Colômbia, informou um governador.

A disputa entre os povos Misak e Nasa teve origem em "conflitos por terra e territórios" em Cauca (sudoeste), terra indígena ancestral infestada por plantações de coca, segundo a Defensoria do Povo, órgão estatal. Também há pessoas mantidas em cativeiro.

"Nenhuma diferença pode justificar a dor, a morte e o risco ao qual a população está sendo exposta", disse no X o governador de Cauca, Octavio Guzmán, que divulgou o balanço de mortos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram confrontos violentos com paus e escudos, além de pessoas ensanguentadas no chão.

"Eles nos cercaram, tomaram nossos celulares e queimaram algumas motos", disse um integrante do povo Nasa em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Cauca é também um dos focos da onda de violência que atravessa a Colômbia, onde rebeldes da extinta guerrilha das Farc espalham terror com sequestros e atentados.

No fim de abril, um atentado com bomba em uma estrada da região deixou 21 mortos, o ataque mais mortal contra civis das últimas décadas.

Aida Quilcué, candidata a vice-presidente na chapa do esquerdista e favorito nas pesquisas Iván Cepeda, é líder indígena do povo Nasa em Cauca e foi vítima, nessa região, de um sequestro guerrilheiro por algumas horas em fevereiro.

"É um conflito territorial histórico que existe há anos e não foi possível superar (...), dialoguei com as partes", disse em um vídeo no X, pedindo "presença" do governo em Cauca.

As Forças Militares anunciaram um deslocamento terrestre e aéreo para a região.

As disputas territoriais entre indígenas são comuns na Colômbia, mas raramente terminam em confrontos fatais.

Na Colômbia, os povos originários representam 4,4% dos 50 milhões de habitantes.