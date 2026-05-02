Como a companhia Spirit Airlines criou um modelo que o setor copiou e, 34 anos depois, faliu

A Spirit Airlines, a combativa companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos que abalou o setor com anúncios ousados e tarifas extremamente baixas, realizou seu último voo após 34 anos revolucionando o mercado aéreo. Antes avaliada em cerca de US$ 5,5 bilhões na bolsa de valores, a companhia aérea conhecida por seus aviões amarelos brilhantes anunciou neste sábado, 2, que havia encerrado suas atividades após seu último voo partir de Detroit e pousar em segurança em Dallas.

"Por mais de 30 anos, a Spirit Airlines desempenhou um papel pioneiro em tornar as viagens mais acessíveis e aproximar as pessoas, ao mesmo tempo em que impulsionou a acessibilidade em todo o setor", disse o CEO Dave Davis em comunicado.

O anúncio vem após dois pedidos de recuperação judicial em dois anos, que permitiram à Spirit saldar suas dívidas com os credores. Isso foi seguido, nos últimos meses, por uma corrida frenética e desesperada para economizar dinheiro, cortando rotas, arrancando concessões dos sindicatos e buscando um possível acordo de financiamento com o governo Trump que poderia ter servido de tábua de salvação caso tivesse dado certo.

Mas, no fim das contas, os preços mais altos do combustível de aviação, provocados pela guerra com o Irã, drenaram o caixa da empresa em um ritmo acelerado, forçando-a a encerrar as atividades. "Isso é extremamente decepcionante e não é o resultado que nenhum de nós queria", disse Davis.

De pacotes turísticos a tarifas desagregadas

Tudo começou com a Charter One Airlines, que organizava pacotes de férias no início dos anos 1980; duas décadas depois, a companhia cresceu em popularidade e lucros graças às tarifas "desagregadas" sem luxos, que permitiam aos viajantes abrir mão de serviços básicos - manuseio de bagagem, escolha de assento e até mesmo a impressão de bilhetes - ou pagar a mais por eles.

Orgulhosamente mesquinha e irritante para muitos passageiros, a Spirit foi dirigida durante anos pelo famoso Ben Baldanza, conhecido por sua frugalidade, que pedia seus hambúrgueres sem acompanhamentos, se incomodava em pagar a mais por picles que não queria e voava nos mesmos assentos apertados que seus clientes.

Ele não se desculpava pelo fato de a companhia aérea cobrar cada centavo, dizendo que a questão não era que a Spirit fosse barata, mas que os passageiros estavam vendo uma fatura detalhada pela primeira vez - e não gostavam disso.

Apesar de todas as reclamações, porém, o modelo da Spirit tornou-se tão influente que gigantescas companhias aéreas, com décadas a mais de história operacional e destinos globais, perceberam que precisavam seguir o exemplo, reduzindo drasticamente os preços e introduzindo tarifas de "economia básica". Em seu último dia de operações, a Spirit havia transportado com segurança mais de 50 mil passageiros, disse um porta-voz da empresa.

A companhia aérea também estava trabalhando para levar mais de 1.300 tripulantes de volta para casa. Cerca de 17 mil funcionários - alguns com mais de 25 anos de casa - souberam na sexta-feira que haviam perdido seus empregos, muitos deles tomando conhecimento da notícia pela mídia, disse o porta-voz. Em um comunicado enviado a seus membros neste sábado, o sindicato dos comissários de bordo da Spirit reconheceu o fim da companhia aérea e o impacto sobre os trabalhadores.

"Enquanto o país se divertiu fazendo da Spirit alvo de piadas, nós construímos juntos uma força capaz de resistir a qualquer coisa que nos joguem", dizia o comunicado. "E isso não é brincadeira."

O manual de provocações

Apesar de seu fim abrupto, a Spirit deixou para trás uma reputação impossível de ignorar. Kendria Talton, que voou na sexta-feira pela Spirit de Dallas para Atlanta com a filha para uma competição de dança, chegou ao aeroporto neste sábado, 2, tentando encontrar uma nova maneira de voltar para casa. Talton disse que já havia voado com a Spirit várias vezes por causa do preço. "Fora isso, quer dizer, ninguém gosta da Spirit", disse ela.

"Há anos que se fala da Spirit." Uma parte fundamental dessa imagem vinha de seus anúncios ousados e exagerados, que alguns críticos apontavam como de mau gosto e que, de fato, às vezes acabavam saindo pela culatra. Após o desastre da Deepwater Horizon em 2010, a empresa veiculou um anúncio intitulado "Dê uma olhada no óleo das nossas praias", brincando com o duplo sentido entre óleo de bronzeamento e o óleo de verdade.

Em seguida, veio a "Weiner Sale" depois que o congressista de Nova York Anthony Weiner foi pego em um escândalo de sexting, um anúncio que também incluía a frase "tarifas difíceis demais de resistir". Mais tarde, surgiu a infame "MILF Sale", referindo-se a "Many Islands, Low Fares" (Muitas Ilhas, Tarifas Baixas), mas também fazendo uma alusão, com um piscar de olhos e um aceno de cabeça, à sigla sexual.

Ironicamente, a Spirit também foi derrubada por seu próprio sucesso, à medida que companhias aéreas mais tradicionais imitavam sua oferta e começavam a roubar seus clientes com suas próprias tarifas baixas.

O desmoronamento

A Spirit vinha lutando contra prejuízos há anos, mas o anúncio de seu fechamento ainda foi um choque. Apenas alguns meses antes, neste ano, a Spirit disse que provavelmente sairia de sua segunda falência no final da primavera ou início do verão, após fechar um acordo preliminar com os credores. Então, quatro dias depois, os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, fazendo com que os preços globais do petróleo bruto disparassem para mais de US$ 100.

Os preços da gasolina seguiram a mesma tendência, e os preços do combustível de aviação mais que dobraram em alguns mercados. A Spirit enfrentou dificuldades especialmente durante e após a pandemia da covid-19, em meio ao aumento dos custos operacionais e ao agravamento de sua dívida.

Quando entrou com o primeiro pedido de recuperação judicial (Chapter 11) em novembro de 2024, a Spirit já havia registrado prejuízos de mais de US$ 2,5 bilhões desde o início de 2020.

A estudante da Universidade de Houston Angelina Deruelle, de 23 anos, estava no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood na sexta-feira, último dia de operações da Spirit, depois que seu voo para o Texas foi cancelado. Ela disse que a perda da companhia aérea como uma opção de viagem acessível seria difícil de aceitar. "Sinto que a Spirit é simplesmente acessível, simples, nada muito sofisticado", disse ela. "É como se fosse minha casa."

*Com informações da Associated Press.