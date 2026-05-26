Comando dos EUA desmente informação de que Marinha está escoltando navios no Estreito de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) desmentiu na tarde desta terça-feira, 26, os relatos de que a Marinha americana retomou a escolta ou assistência a navios comerciais durante travessias pelo Estreito de Ormuz.

"O Projeto Freedom não foi retomado, e as forças dos EUA não estão atualmente escoltando navios comerciais pelo Estreito de Ormuz", de acordo com registro na conta oficial do Centcom no X.