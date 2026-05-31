Colômbia terá segundo turno presidencial entre conservador De la Espriella e progressista Cepeda

Votação foi realizada ao longo deste domingo (31). Rodrigo Buendia / AFP

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarão a presidência da Colômbia em segundo turno, após nenhum dos dois ter conseguido a maioria necessária de votos nas eleições deste domingo (31).

O advogado multimilionário De la Espriella, 47 anos, obteve 43,72% dos votos, seguido pelo senador Cepeda, 63, com 40,92%. Até a publicação desta matéria, 99% das urnas haviam sido apuradas, de acordo com a Registradoria Nacional.

Ambos se enfrentarão em um segundo turno em 21 de junho.

Admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do mandatário salvadorenho, Nayib Bukele, De la Espriella promete acabar com os diálogos de paz com os grupos armados ilegais e aumentar a pressão militar nos territórios onde operam.

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Cepeda, afilhado político do atual presidente do país e candidato do Pacto Histórico, disse que continuará com as políticas de Petro, incluindo a "paz total" com a qual o mandatário cessante impulsionou conversações com os ilegais em meio a críticas de oponentes.