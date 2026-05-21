Colômbia expulsa embaixador da Bolívia por "reciprocidade", diz chancelaria

A chancelaria da Colômbia anunciou nesta quarta-feira (20) a saída do embaixador da Bolívia como medida recíproca, horas depois de La Paz expulsar a embaixadora colombiana após acusá-la de "interferência".

O presidente de esquerda Gustavo Petro se referiu durante o fim de semana aos protestos enfrentados pelo governo de seu homólogo Rodrigo Paz como uma "insurreição popular", motivo pelo qual o país expulsou a embaixadora Elizabeth García.

Desde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente boliviano, em meio à pior crise econômica do país em quatro décadas.

Anuncia-se "por reciprocidade, o encerramento de suas funções do senhor Ariel Percy Molina Pimentel", informou a chancelaria colombiana em um comunicado.

O governo da Bolívia acusa o presidente colombiano de "interferência direta".

Petro, próximo do ex-presidente Evo Morales, afirmou que na Bolívia estão "matando" o povo e se ofereceu para mediar entre os manifestantes e o governo.

"Se por propor um diálogo e uma mediação expulsam a embaixadora, está se caminhando para extremismos", disse o presidente durante uma entrevista à Caracol Radio.

"Na Bolívia (...) há um governo que está sendo questionado pelo povo", acrescentou.

Paz, que tomou posse como presidente há seis meses, conta com o apoio dos Estados Unidos como novo aliado do presidente Donald Trump na América Latina. Sua chegada ao poder pôs fim a 20 anos de governos socialistas liderados por Morales e Luis Arce (2020-2025).

A Bolívia atravessa sua crise econômica mais grave desde a década de 1980. O país esgotou suas reservas de dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis, que Paz eliminou em dezembro, e a inflação anual ficou em 14% em abril.