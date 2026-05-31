Colômbia vota entre continuidade de Petro e guinada à direita

Seção eleitoral em Barranquilla durante o primeiro turno presidencial da Colômbia, neste domingo (31) Rodrigo Buendia / AFP

Os colombianos começaram a votar neste domingo (31) nas eleições presidenciais para decidir se renovam a confiança na esquerda no poder ou mudam de rumo com a direita, em meio à pior onda de violência da última década.

Vestido de branco e acompanhado por uma das filhas, o presidente Gustavo Petro abriu o dia eleitoral. “O voto deve ser livre e sem pressão”, disse o primeiro presidente de esquerda na história do país.

Sem poder disputar a reeleição, Petro deixará o poder com alta popularidade entre os eleitores de menor renda, depois de reduzir os índices de pobreza monetária, fome e desemprego e de ampliar programas sociais em um dos países mais desiguais do mundo.

O candidato do campo governista, o senador Iván Cepeda, 63 anos, lidera as intenções de voto e propõe dar continuidade às políticas de Petro em meio a uma crise fiscal e ao recrudescimento da violência.

No lado oposto está Abelardo de la Espriella, advogado milionário de 47 anos que se autodenomina “O Tigre”, adotou a continência militar como símbolo e promete morte ou prisão para criminosos.

A direitista Paloma Valencia, senadora da oposição apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), aparece em terceiro lugar.

Segundo as pesquisas, nenhum candidato deve alcançar votos suficientes para vencer no primeiro turno. Por isso, a expectativa é de uma segunda rodada em 21 de junho.

A votação se estenderá até as 18h. A autoridade eleitoral espera divulgar resultados poucas horas depois do encerramento e busca reduzir a abstenção, que costuma superar 40%.

O governo mobilizou 408 mil integrantes da força pública para garantir a segurança no país.

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A campanha transcorreu em meio a um clima de polarização e medo, com atentados mortais de guerrilhas, o assassinato de um candidato presidencial e a recusa dos principais postulantes em participar de debates.

Legado de Petro

Petro é o grande protagonista de uma eleição dividida. Seu governo significou uma ruptura em um país governado por elites conservadoras ao longo de dois séculos.

O ex-guerrilheiro, que assinou o acordo de paz em 1990, enfrentou o Congresso, os tribunais, o Ministério Público e o Banco Central diante da resistência a suas reformas.

Teve uma “posição disruptiva”, diz Juan Camilo Lozano, professor de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional.

Para as eleições, a base eleitoral de Petro se voltou para Cepeda, filho de um político comunista assassinado. Por causa do exílio, ele cresceu em países socialistas como Tchecoslováquia, Bulgária e Cuba.

Filósofo e defensor dos direitos humanos, Cepeda aposta nos “excluídos”: vítimas do conflito, indígenas e camponeses.

“Superar definitivamente a pobreza e acabar com a desigualdade social, esta será a prioridade essencial do nosso segundo governo”, discursou no sábado (30).

A oposição o critica por ser um dos arquitetos da Paz Total, política com a qual Petro tentou, sem sucesso, negociar com as organizações que permaneceram armadas após o acordo com a guerrilha das Farc em 2016.

Promessa de mão dura

De la Espriella se destaca com uma proposta antissistema. Ele promete bombardeios, fortalecimento da força pública e eliminação do tribunal instaurado no acordo de paz.

Admirador dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, de El Salvador, Nayib Bukele, e da Argentina, Javier Milei, propõe construir 10 megaprisões e reduzir o Estado em 40%.

“Estou aqui (...) para que a esquerda nunca volte ao poder e destrua o país”, afirmou no sábado (30).

Seus atos de campanha foram verdadeiros espetáculos, com fogos de artifício e vídeos com inteligência artificial, nos quais cantou e fez discursos beligerantes dentro de uma cápsula à prova de balas.