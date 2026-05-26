Colisão entre ônibus escolar e trem na Bélgica deixa várias vítimas

Um trem colidiu com um ônibus escolar na Bélgica nesta terça-feira (26), um acidente que deixou várias "vítimas",informou o ministro do Interior do país.

O acidente aconteceu em Buggenhout, na região de Flandres, em uma passagem de nível, declarou à AFP Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga.

A colisão aconteceu "às 8h08 (hora local). Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, que ficava a aproximadamente um quilômetro", afirmou.

"O impacto foi extremamente violento", disse, antes de citar um "balanço dramático", mas sem revelar detalhes.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou o "trágico acidente" em uma mensagem na rede social X.

"Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin.