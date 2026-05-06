Colisão entre ônibus e caminhão deixa 16 mortos na Indonésia

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque na ilha indonésia de Sumatra deixou 16 mortos e quatro feridos nesta quarta-feira (6), informou à AFP um diretor da agência responsável pela gestão de emergências.

"Catorze passageiros do ônibus e duas pessoas a bordo do caminhão-tanque morreram no acidente", que aconteceu no distrito de Musi Rawas Norte, uma área situada no sul da ilha de Sumatra, declarou por telefone Hasbi Hasidqi.

A televisão local exibiu imagens dos veículos em chamas.

Quatro pessoas foram hospitalizadas, três delas com queimaduras graves, acrescentou outro integrante dos serviços de emergência.

Hasbi Hasidqi disse que, segundo as primeiras informações, um pneu do ônibus estourou.

"O motorista perdeu o controle e bateu (no caminhão-tanque). O acidente provocou um grande incêndio e os veículos foram destruídos pelas chamas", disse.

O caminhão-tanque transportava diesel.