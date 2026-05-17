Cinco mortos em ataques israelenses em Gaza

Cinco pessoas morreram na Faixa de Gaza neste domingo (17) em ataques aéreos e bombardeios israelenses, informaram a Defesa Civil e hospitais do território palestino.

Apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025 na guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, a Faixa de Gaza continua devastada pela violência diária.

"Cinco mártires foram levados a hospitais após os ataques aéreos israelenses de hoje (domingo) na Faixa de Gaza", afirmou a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do movimento islamista Hamas.

Segundo essa fonte, três pessoas morreram em um ataque de drones na região central de Deir el Balah. Outro palestino morreu em um ataque aéreo no distrito de Al Mawasi, perto de Khan Yunis, enquanto um bombardeio israelense provocou a morte de uma quinta pessoa na cidade de Gaza.

Os hospitais de Gaza confirmaram ter recebido os corpos. O Exército israelense não se pronunciou de imediato sobre essas afirmações.

Pelo menos 871 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que atua sob controle do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

O Exército israelense informou a morte de cinco soldados em Gaza durante o mesmo período.

As restrições à imprensa e o acesso limitado ao território palestino impedem a AFP de verificar de forma independente os números de vítimas ou de cobrir livremente os combates.