Cinco italianos morrem durante mergulho em caverna nas Maldivas

Monica Montefalcone (à direita), Muriel Oddenino (centro) e Giorgia Sommacal (à esquerda) estão entre as vítimas. Universidade de Gênova / Facebook: Muriel Oddenino / Instagram: giorgia_sommacal / Divulgação / Reprodução

Cinco italianos morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas, informou o Ministério de Assuntos Exteriores do país.

A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores por seus complexos remotos e barcos de mergulho com alojamentos a bordo.

"Após um acidente ocorrido durante uma saída de mergulho, cinco cidadãos italianos morreram no atol de Vaavu, nas Maldivas", informou o ministério das Relações Exteriores italiano em uma declaração curta na quinta-feira (14).

"Acredita-se que os mergulhadores tenham morrido quando tentavam explorar cavernas a uma profundidade de 50 metros", acrescentou a nota.

Trabalhadores locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado neste país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 km através do equador no oceano Índico.

— A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com os melhores equipamentos, não se aventuram a entrar — disse o porta-voz da presidência das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef.

Segundo o g1, o governo das Maldivas enviou navios, mergulhadores e ajuda internacional para uma grande operação de busca pelos corpos.

Entenda o que aconteceu

Conforme a imprensa local, o grupo de italianos entrou na água para mergulhar próximo de Alimathaa, uma das ilhas das Maldivas, na manhã de quinta-feira (14). Eles foram dados como desaparecidos após não retornarem à superfície.

Na ocasião, as condições climáticas eram descritas como desfavoráveis, e havia alerta amarelo de mau tempo em vigor.

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