China restringe exportações de precursores de drogas para América do Norte

A China anunciou medidas de controle à exportação para a América do Norte de três substâncias químicas usadas na produção de drogas, em meio a uma crescente cooperação entre Washington e Pequim contra o narcotráfico.

A partir de agora, será necessário obter licenças de órgãos governamentais para exportar os produtos químicos aos Estados Unidos, Canadá e México, informou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.

A maioria dos precursores usados na produção do fentanil, um opioide altamente potente que provocou uma epidemia letal de drogas nos Estados Unidos, procede da China.

Washington adotou uma tarifa de 10% sobre produtos chineses em retaliação pelo suposto papel da China na cadeia de fornecimento de fentanil.

As novas restrições de Pequim aconteceram uma semana após a reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, em Pequim. Os dois tentaram estabilizar as turbulentas relações entre os dois países.

O combate ao tráfico de drogas é um dos âmbitos de cooperação entre as duas potências rivais.

Em abril, Pequim e Washington colaboraram em um caso de narcotráfico, com investigações nas províncias chinesas de Guangdong e Liaoning e nos estados americanos da Flórida e Nevada, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.