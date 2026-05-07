China reitera que Taiwan é tema de prioridade antes de encontro entre Trump e Xi

A China sinalizou novamente que Taiwan será um tema prioritário antes da tão aguardada cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana, afirmando que Washington deve aderir ao princípio de "uma só China" para uma relação estável com Pequim.

"A questão de Taiwan está no cerne dos interesses fundamentais da China e é a base da estrutura política das relações sino-americanas", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, nesta quinta-feira, 7.

Na semana passada, o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse esperar que os EUA façam as "escolhas certas" em relação à ilha autogovernada, durante sua conversa com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

A China reivindica Taiwan como seu próprio território e não descarta o uso da força para conquistá-lo. Pequim tem intensificado a pressão militar, enviando aviões de guerra e navios de guerra ao redor da ilha quase diariamente. Fonte: Associated Press.